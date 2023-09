Die Firma Foffa Conrad muss eine Busse von 5 Millionen Franken begleichen. Die Firma hatte laut Urteil eine unzulässige Wettbewerbsabrede begangen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Medienmitteilung mitgeteilt.

Die Wettbewerbskommission (WEKO) eröffnete im Herbst 2012 eine Untersuchung im Engadin, die sie in der Folge auf den gesamten Kanton Graubünden ausweitete und in zehn Untersuchungen auftrennte. Diese schloss sie in den Jahren 2017 bis ...