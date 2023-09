Vicosoprano: Von Strasse abgekommen - Totalschaden

In Vicosoprano ist in der Nacht auf Donnerstag ein Personenwagen von der Strasse abgekommen. Bei Kollisionen mit einer Signalisation und Bäumen wurde das Auto total beschädigt.

Ein 71-jähriger Italiener fuhr am Donnerstag um 01.30 Uhr auf der Malojastrasse H3 von Stampa in Richtung Casaccia. In einer langgezogenen Rechtskurve nach der Ortschaft Vicosoprano kollidierte sein Auto mit einer touristischen Signalisation entlang der linken Strassenseite sowie mit Bäumen. Das Auto kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Mann konnte das total beschädigte Auto glücklicherweise unverletzt verlassen. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten.

(Kapo)