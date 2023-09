Wer tritt die Nachfolge von Fadri Guidon an?

Am 17. September wird in Bever die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Gemeindepräsident Fadri Guidon gewählt. Nachdem Matthias Guidon diese Woche seine Kandidatur unfallbedingt zurückziehen musste, stehen drei Kandidierende zur Wahl. Die EP/PL hat ihnen in einem Interview auf den Zahn gefühlt.