Promontogno: Frau von eigenem Auto erfasst

Die 31-jährige Frau fuhr um 23.50 Uhr von Castasegna in Richtung Stampa. Am Tunnelausgang hielt sie ihr Fahrzeug an und stieg aus. Das ungenügend gesicherte Fahrzeug begann in der Steigung rückwärts in den Tunnel hineinzurollen. Die Frau versuchte, es zum Stehen zu bringen. Das misslang ihr und sie wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug rollte führerlos und mehrmals an die Strassenbegrenzung prallend weiter und kollidierte nach gut 300 Metern mit der Wand einer Notfallnische.

(kapo)