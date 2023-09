Il Lai da Palpuogna sül Pass da l'Alvra es ün hotspot turistic. Per procurar per üna natüra intacta, es gnü incumbenzà dal 2019 ün uschè nomnà ranger: Leo Tempini. La FMR til ha accumpagnà dürant ün da seis girs intuorn il lai.

Leo Tempini stordscha la clav e driva la chascha. «Be ün da duos francs, ma eu tilla n’ha eir svödada be in sonda passada», disch el e remarcha cha dürant la stagiun ota vegnan in chascha 500 fin 600 francs. ...