Was würden Sie tun, würden Sie nach Bern gewählt?

Beim Wahlpodium des HGV Oberengadin/Bergell am letzten Freitag befragte Moderator Andri Franziscus in St. Moritz vier Kandidierende. Themen waren unter anderem Zuwanderung, Arbeitskräftemangel und auch die Wohnungsnot in der Region. Patentrezepte gab‘s keine, dafür umso mehr Ideen.