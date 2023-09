Sonda passada ha invidà la Società Anna Florin commembers ed interessats ad ün inscunter illa Fundaziun Nairs a Scuol. Il böt es stat da preschantar la società e da discuorrer davart las sfidas ed ils böts pel futur – ma eir da dar üna recumpensa a quels chi sustegnan la lavur da la società.

La Società Anna Florin es ün movimaint politic chi ha per mera d’orientar ils abitants dals cumüns davart la problematica da far frunt al svilup sül marchà d’immobiglias e per amegldrar la qualità da ...