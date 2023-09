Die gemeinsame Vision ist mehr Nachhaltigkeit

Die Ferienregion Engadin Scuol Zernez und Biosfera Val Müstair wurden als erste Destination zur Swisstainable Destination auf Level III «leading» ausgezeichnet. Am Freitag hat die feierliche Übergabe des Labels stattgefunden.

Über 50 touristische Betriebe in der Destination beteiligen sich am betrieblichen Programm von Swisstainable und leisten einen aktiven Beitrag für mehr Nachhaltigkeit in der Region Unterengadin und Val Müstair. Entwickelt wurde das ...