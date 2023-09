Für mehr Bildungsqualität bei der Schulgesetzrevision

Die Delegiertenversammlung LEGR fand am Samstagvormittag im Rahmen der Jahrestagung LEGR statt. Am Nachmittag gab der Düsseldorfer Bildungsprofessor Menno Baumann seine Befunde zu verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern preis. Seine Ansätze und Tipps hatten 250 Bündner Lehrpersonen bewogen, sein Referat zu besuchen. Anschliessend ganden parallel die Versammlungen der fünf Fraktionen Kindergarten, Primar, Sek I, Heilpädagogik sowie Gestaltung&WAH statt.



Erweiterung LEGR auf die Stufe Sek II?

Soll sich der LEGR über die Volksschule hinaus erweitern? Die Geschäftsleitung stellte den Delegierten den Antrag, Verhandlungen mit dem Dachverband der Bündner Mittelschullehrpersonen aufnehmen zu dürfen, um die Möglichkeiten einer Integration der Mittelschullehrpersonen in den LEGR zu prüfen. Die Delegierten stimmten den Erweiterungsplänen der Geschäftsleitung ohne Gegenstimme zu. Ein weiteres Traktandum widmete sich der Frage: Soll der LEGR unter dem Dach des nationalen «Aktionsplans Bildungsqualität» eine Petition lancieren, welche die Regierung und den Grossen Rat auffordern, bei der laufenden Gesetzesrevision die Bildungsqualität der Bündner Volksschule in den Vordergrund zu stellen, um so dem Fachkräftemangel aktiv begegnen zu können? Die Delegierten unterstützen den Antrag zu hundert Prozent um mittels eines guten Schulgesetzes eine hohe Bildungsqualität sichern zu können.



Forderungen zur Schulgesetzesrevision

Eine intensive Diskussion über die Vernehmlassung zur Teilrevision des Schulgesetzes rundete die Delegiertenversammlung ab. Im Vorgang der Jahrestagung hatten die Dele­gierten eine Analyse der Vernehmlassungsunterlagen durch die Geschäftsleitung und die daraus erhobenen Forderungen zugestellt bekommen. Die verschickten Unterlagen dienten als Stoff für eine interessante Diskussion an der Delegiertenversammlung. Denn schliesslich wollen auch die einzelnen Bündner Schulhausteams eine eigene Stellungnahme an die Regierung verschicken. Unter anderem geht es dabei um die Gleichstellung der Kindergartenlöhne. (Medienmitteilung LEGR)