Üna festa viva illa stagiun morta

Quista sanda sto la sela Pradels a Zuoz suot l’insaina dal country rock. Cun divers concerts, ün marcho pauril e spüertas per giuven fin vegl organisescha üna squedra dad indigenas ed indigens la prüma Festa d’utuon per La Plaiv.

Be per pochs evenimaints – scu per exaimpel pel Concours Hippique minch’an in avuost – serva la sela Pradels a Zuoz scu localited da festa, uschigliö scu magazin e garascha per maschinas agriculas. Uschè d’inrer ...