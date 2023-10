La «litteratura rumantscha» drizza il cumpass

L’uniun d’interess pella litteratura rumantscha – la ULR – as voul transfuormar. Perquai fa ella güst ün’inspecziun ed analisa approfundida che, co e cun chi ch’ella dess lavurar in avegnir. Però che voul l’uniun propcha cun quist «process da transfuormaziun»? Daja a la fin ün nouv post litterar?

Cha la litteratura rumantscha saja üna «scena viva e viscla cun adüna darcheu nouvas auturas ed autuors», però chi detta ün pêr mancos. Chi manca nempe «üna ferma lobby, üna coordinaziun ...