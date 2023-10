Daspö il favrer 2022 publicheschan Marcus Petendi ed Elias Tsoutsaios suot il nom «Ils Dus Da Nus» ün podcast ladin per Radiotelevisiun Rumauntscha (RTR). Cun bler umur e schlantsch discutan els divers temas quotidians e dan uschè ün’invista in lur muond – our d’vista da duos amis engiadinais.

Creschüts sü sun tuots duos in Engiadina Bassa, ma sainza ragischs rumantschas. Ün ad Ardez, l'oter a Scuol e tuots duos han ün pass tudais-ch. Discurrü han els però adüna rumantsch insembel e daspö il ...