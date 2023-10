Wie geht es weiter mit dem Gutshof Meierei in St. Moritz, nachdem der aktuelle Pächter in Pension geht? Infrastrukturelle Defizite lassen keine sofortige neue Pacht zu.

Der Gutsbetrieb Meierei in St. Moritz ist noch bis Ende Jahr in Betrieb, danach geht Pächter Andres Lampert in Pension. Die Familie Lampert möchte auf dem Hof wohnen bleiben, ein detailliertes Angebot der Gemeinde steht noch aus. Der ...