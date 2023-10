Chattà chanzlista per l’october 2025

In connex cun la mancanza da persunal e las difficultats da chattar persunal qualifichà dürant l’on passà, ha il cumün da Val Müstair scrit oura la plazza dal chanzlist per l’october 2025 e quai fingià in lügl 2023. La fin 2025 va nempe il chanzlist actual, Not Manatschal, in pensiun.