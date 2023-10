«Es braucht Mut, Hilfe zu beziehen»

Seit fünf Jahren gibt es in Scuol eine Abgabestelle von «Tischlein deck dich». 45 Personen nehmen die Lebensmittelhilfe in Anspruch. Die Scham, das Angebot in Anspruch zu nehmen, ist aber immer noch gross.

Der Oktober ist ein Erntemonat und in den Gottesdiensten wird Erntedank zelebriert. So auch am Sonntag in der evangelisch-reformierten Kirche von Scuol. Dieses Jahr gehörten zur prachtvollen Erntedekoration nebst Früchten und Gemüse ...