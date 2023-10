Chi chi viagia cul tren in direcziun da Scuol – e chi chi ha in pa daplü temp – a quels recumanda il redacter da la FMR da bandunar il tren fingià a Ftan-Baraigla e da far üna spassegiada lung las funtanas mineralas da Scuol.

Davo chi's ha bandunà il tren, as segua üna senda stretta e stippa in direcziun god. Davo var 15 minuts as vezza dalöntsch ün puoz cotschen. I's trata da la funtana da Fuschna, chi nu vain inchaschada. Intant ...