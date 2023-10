Daspö november 2019 es il grond crucifix immez Müstair stat in restauraziun. In culur frais-cha è’l darcheu tuornà in Val Müstair e penda vi da sia fatschada oriunda a Plaz d’Immez. Previs d’eira cha la restauraziun düress var ün on, ma causa dons considerabels han stuvü gnir refattas las figüras.

Il crucifix grond dal temp baroc a Müstair tocca pro ün dals sujets plü cuntschaints dal cumün ed es – grazcha a diversas cartas postalas – eir cuntschaint dadour la val. Sülla figüra da Maria as chatta vi ...