Bei einem Klinikneubau ist Millimeterarbeit gefragt

Die Suche nach einem Standort, die Planung und die Bauarbeiten haben insgesamt rund 20 Jahre beansprucht. Doch bald ist es so weit: Am 8. Dezember eröffnet die Klinik Gut ihren Neubau in St. Moritz Bad. Ein Rundgang auf der Baustelle zeigt: Der Bau eines Spitals ist hochkomplex.