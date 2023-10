Sgremblar per far renascher

La Biosfera Val Müstair e la Tessanda a Sta. Maria han invidà a la prüma renaschentscha da la sgremblada da glin in Val Müstair. Aint illa cuort da la Tessanda s’han inscuntradas in sonda persunas interessadas per gnir a cugnuoscher l’elavuraziun dal glin – inclusiv marchà e trategnimaint.