Talentklassen sollen analysiert werden

Der Bündner Grosse Rat hat am Dienstag einen Auftrag überwiesen der verlangt, dass für die vier Talentschulen im Kanton acht Jahre nach deren Gründung eine Gesamtanalyse vorgenommen werden soll. Im Fokus steht unter anderem das Aufnahmeverfahren.

In einem Auftrag verlangt FDP-Grossrätin Vera Stiffler, dass es acht Jahre seit Bestehen der vier Talentschulen in Champfèr, Chur, Davos und Illanz an der Zeit ist, eine Gesamtanalyse vorzunehmen. Dabei sollen unter anderem die ...