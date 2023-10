Tief verankert im Bergell

Das Gasthaus Pontisella in Stampa gibt Kunstschaffenden regelmässig eine Plattform. Derzeit präsentiert der Bergeller Romano Giovanoli erstmals seine Bilder der Öffentlichkeit.

Romano Giovanoli ist gelernter Koch, arbeitet seit Längerem beim Schweizer Zoll in Castasegna und hat sich in letzter Zeit vermehrt seiner Leidenschaft, der Malerei, gewidmet. Hantierte der 59-jährige Bergeller bisher lediglich in seiner ...