Il Museum Alpin da la Svizra a Berna dedichescha pel mumaint ün’exposiziun speciela a la brisanta cartoteca da giasts da l’Hotel Waldhaus Vulpera. Punct da partenza da l’exposiziun «Check-in Check-out. Tuot davart ospitalited» sun las passa 20 000 cartulinas sur dals giasts.

Fand svess il «check-in» in l’exposiziun speciela i’l Museum Alpin da la Svizra a Berna – chi’s rechatta illa localited «Biwak» – as vain güsta miss in üna atmosfera nostalgica. Ün ...