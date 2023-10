Selina Nicolay ist neue Gemeindepräsidentin von Bever

Bei der Nachwahl für das Gemeindepräsidium der Amtsperiode 2023-2025 in Bever hat Selina Nicolay 166 Stimmen erhalten. Ihr Gegenkandidat Roland Margadant erhielt 125 Stimmen bei 291 in Betracht fallenden Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 66,10 Prozent. Im zweiten Wahlgang zählt das relative Mehr, das heisst, es ist diejenige Person gewählt, welche mehr Stimmen auf sich vereinigen kann. Selina Nicolay tritt die Nachfolge von Fadri Guidon an. (fh)