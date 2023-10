Flurin Leugger e sia squadra da perscrutaziun han sviluppà üna metoda per eruir spezchas da bes-chas cun agüd d’ün sistem da filtrar l’aua. Els han testà il nouv sistem cun agüd da la DNA dals capricorns, chi vivan i’l Parc Naziunal Svizzer.

Mincha creatüra douvra aua per viver e plü bod o plü tard tscherchan eir las bes-chas la funtana d’aua. Saja quai per baiver, far bogn o per as rinfras-char. Cura cha las bes-chas bandunan darcheu la funtana da l’aua, ...