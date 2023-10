Berninastrasse bis Sonntag gesperrt

Am Donnerstag ereignete sich am Berninapass ein Blockschlag. Rund 1000 Kubikmeter Gesteinsmaterial haben sich gelöst, wovon fünf Kubikmeter die Berninastrasse auf der Höhe von Pisciadell erreichten. Die Strasse ist wegen Rumungsarbeiten voraussichtlich bis Sonntag gesperrt.

Mehrere Steine unterschiedlicher Grösse haben am Donnerstagabend die Berninastrasse erreicht, wovon ein Grossteil im Hang über der Strasse zum Stillstand gekommen ist. Der Blockschlag ereignete sich unmittelbar im Bereich der aktuellen Baustelle zum Ausbau der Berninastrasse. Im Ausbruchgebiet, rund 100 Meter oberhalb der Strasse, befinden sich noch mehrere Stellen, die mittels Felsräumung entschärft werden müssen.



Sofortmassnahmen ergriffen

Zur Sicherheit der Mitarbeitenden konnten die Räumungsarbeiten erst nach Freigabe der Gefahrenstelle durch einen Geologen angegangen werden. Die geologische Beurteilung zeigt, dass sich rund 1000 Kubikmeter Gestein gelöst haben. Ein Grossteil wurde durch die temporär installierten Schutzvorrichtungen oberhalb der Baustelle zurückgehalten. Um die Strasse möglichst schnell wieder dem Verkehr übergeben zu können, wurden noch am Freitag verschiedene Sofortmassnahmen eingeleitet. Diese umfassen unter anderem das Fällen von exponierten Bäumen sowie Felsräumungsarbeiten im Bereich der Abbruchstelle sowie die Installation von Schutzpalisaden.

Die Mitarbeitenden des Tiefbauamts und der externen Unternehmen arbeiten mit grossem Einsatz an der Räumung und Sicherung der Strasse, so dass diese voraussichtlich im Laufe des Sonntags wieder freigegeben werden kann. (kapo)



Strassenzustand

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit unter www.strassen.gr.ch.