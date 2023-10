Gemeinde Bregaglia setzt Energieweichen

In zwei Konsultativabstimmungen haben am Donnerstagabend die Stimmberechtigten der Gemeinde Bregaglia sowohl der Energiestrategie wie auch der vorzeitigen Erneuerung der Wasserkonzessionen im Bergell zugestimmt.

Die von 130 Stimmberechtigten besuchte Gemeindeversammlung in Vicosoprano hat sich am Donnerstag in erster Linie mit Energiethemen befasst. Dazu gehörte auch ein Kreditantrag über 400 000 Franken für technische, wirtschaftliche ...