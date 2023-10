Lia Rumantscha suot l'insaina da la transfuormaziun digitala

I'l center da la radunanza es statta la transfuormaziun digitala e l'intent da rinforzar la communicaziun tanter las uniuns affiliadas e la cumünanza linguistica.Per incumbensa dal chantun Grischun e da la Confederaziun realisescha la Lia Rumantscha insembel cun partenaris instituziunals üna coordinaziun strategica per las activitats sül chomp da la transfuormaziun digitala dal rumantsch. Uschea sviluppa ella l’on 2024 üna survista da las activitats e dals progets actuals ed eir üna priorisaziun correspundenta dad intents futurs. Quella fa dvantar visiblas las prestaziuns dals portaders da progets ed ün eventual bsögn per mezs supplementars per pudair realisar ulteriuras applicaziuns chi sustegnan l'adöver dal rumantsch i'l minchadi. Suot l'insaina da la transfuormaziun digitala sta eir il proget cha Roman Pfister, president da l’Uniun da las Rumantschas e dals Rumantschs en la Bassa, ha preschantà. I's tratta dad ün chalender digital chi dess ramassar tot las occurrenzas rumantschas sün üna plattafuorma. (pl)