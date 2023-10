Räumungsarbeiten auf der Berninastrasse dauern länger

Niederschläge problematisch für die Sicherheit

Im Bereich der Ausbruchstelle befindet sich noch viel loses Gesteinsmaterial. Mit der Installation von temporären Schutzvorrichtungen wird versucht, dieses so gut wie möglich aufzufangen. Bis die aufwendigen Sicherungsmassnahmen umgesetzt sind, können die Einsatzkräfte des Tiefbauamts Graubünden und der Drittunternehmungen die Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei ausbleibenden Niederschlägen ausführen, was zu entsprechenden Verzögerungen führt. Gemäss aktuellen Wetterprognosen ist bis und mit Dienstagabend immer wieder mit teils starken Niederschlägen zu rechnen.

Kontrollierte Durchfahrt an fixen Zeitfenstern keine Option

Die Sicherung und Öffnung dieser wichtigen Verkehrsverbindung hat für das Tiefbauamt oberste Priorität. Aus diesem Grund haben die Fachleute auch die Möglichkeit, fixe Zeitfenster für eine Durchfahrt unter Aufsicht zu ermöglichen, eingehend geprüft. Das Tiefbauamt ist zum Schluss gekommen, dass die Sicherheit nicht ausreichend gewährleistet werden kann. Erst, wenn sämtliches absturzgefährdetes Material geräumt und die temporären Schutzvorrichtungen fertig installiert wurden, kann eine zeitweise Öffnung der Strasse in Betracht gezogen werden.

Alternativrouten und Strassenzustand

Mögliche alternative Verbindungen zwischen dem Engadin und dem Puschlav sind via Malojapass oder via Bormio über das Livigno möglich. Aufgrund der Niederschläge und damit möglichen Schneefällen in den höheren Lagen empfiehlt das Tiefbauamt graubünden dringend, vor der Fahrt den aktuellen Strassenzustand unter www.strassen.gr.ch zu prüfen. Die nächste Lagebeurteilung findet am Dienstagabend um 18 Uhr statt.

(Medienmitteilung Kapo GR)