Zweiter Sieg für den FC Celerina

Die Herbstrunde der Fussballer ist in fast allen regionalen Ligen abgeschlossen oder nähert sich deren Ende. Vor der Winterpause läuft das Programm noch in der 2. Liga auf vollen Touren. Wobei «voll» in Bezug auf das letzte Wochenende nicht ganz zutrifft. Die Partie Valposchiavo Calcio – Montlingen musste verschoben werden, weil der Bernina weder auf der Strasse noch der Schiene passierbar war. Mit einem Sieg gegen den Zweitletzten hätten die Puschlaver Liganeulinge auf Rang drei vorrücken können. Leader Altstätten zementierte mit einem weiteren Sieg seine Spitzenposition. In dieser Zweitligagruppe sind noch zwei Runden vor der Winterpause auszutragen.

In der 4. Liga, Gruppe 1, stand am Sonntag einzig das Nachtragsspiel zwischen Ems 3 und dem FC Celerina auf dem Programm. Die Oberengadiner holten sich dabei den zweiten Sieg in Folge, den dritten Saisonsieg gesamthaft und überwintern auf Rang sechs. In der 5. Liga und bei den Frauen ist bereits Winterpause.