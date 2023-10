Berninapass bleibt weiter zu

Zur Sicherheit der im Einsatz stehenden Mitarbeitenden müssten die Sicherungs- und Räumungsarbeiten bei starken Niederschlägen immer wieder unterbrochen werden. Dies führe zu Verzögerungen der Arbeiten. «Das Tiefbauamt Graubünden geht zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, die Strasse frühestens am Freitagabend an einzelnen Zeitfenstern und unter Aufsicht wieder für den Verkehr freigeben zu können», heisst es. Die nächste Lagebeurteilung erfolgt am Freitagnachmittag, 3. November um 15.00 Uhr.

Autor: Medienmitteilung Standeskanzlei

Foto: z. Vfg

Aktuelle Infos: www.strassen.gr.ch