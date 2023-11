Ingün proget solar in Val Müstair

Pro l’impraisa electrica PEM in Val Müstair haja dat «testas cotschnas». Il mainagestiun laiva demischiunar, ma resta uossa listess. Per la paja remetta il president da la cumischiun seis uffizi. Ed il proget per ün indriz solar vain aboli.

Davo trais ons sco mainagestiun dal Providemaint electric Val Müstair (PEM) vaiva Enrico Tschenett decis d’incuort d’inoltrar sia demischiun. Però uossa resta el tuottüna, sco ch’el ha confermà invers RTR e ... Möchten Sie weiterlesen? Anmelden und weiterlesen Unsere Abos