Anlässlich des Literaturfestivals in Poschiavo traf die EP/PL den Autor Matthias Zschokke zum Gespräch über Humor als Rettungsanker. Sein aktueller Roman «Der graue Peter» ist für den Schweizer Buchpreis nominiert.

Engadiner Post: Matthias Zschokke, wann waren Sie zum letzten Mal glücklich? (Nach langer Überlegung) Als ich in Ihrer Mail las, ich solle an diesem Samstagmorgen um neun auf der Piazza in Poschiavo einen Kaffee trinken und auf Sie ...