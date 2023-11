Duonna Tina Mendury da Ftan es la plü veglia abitanta i’l Cumün da Scuol. Gnir uschè veglia e restar, scha na in chomma schi almain mentalmaing sana, es üna furtüna. Ma forsa, cha quai vezza uschè be inchün, chi nun es 102 e nun es sforzà da viver in üna chasa da chüra.

Dal 1921, l’on in quel Tina Mendury es naschüda sco figlia da Niculo e Margaritta Marugg-Ludwig a Ftan e ch’ella es gnüda battiada sco Chatrina Peer-Marugg, es gnü sarramantà i’ls Stadis Units da ... Möchten Sie weiterlesen? Anmelden und weiterlesen Unsere Abos