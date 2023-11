Avant var 450 ons es gnü fabrichà a Ftan ün muglin. Quel es in Svizra l’unic muglin mantgnü in stadi original chi funcziuna amo in quel möd oriund. Il stabilimaint fabrichà illa costa patischa però dal schmach da quella e stess gnir sgürà. Perquai ramassa la «Fundaziun Muglin da Ftan» finanzas.

Ün muglin da 450 ons e chi funcziuna amo, quai nun es ün'attracziun be pels istorikers: «I s'ha badà ch'eir blera glieud uschigliö ha interess per quist stabilimaint istoric», disch Cilgia ...