Nordlichter am Berninapass

Erneut konnten am Sonntagabend Polarlichter in der Schweiz bestaunt werden. Auch am Ospizio Bernina zeigte sich die Aurora borealis im schönsten Rot.

Am Sonntagabend waren Polarlichter am Himmel über der Schweiz zu sehen. Kurz nach 18 Uhr und nochmals nach 20 Uhr konnte man die Polarlichter mit blossem Auge bewundern. Der Oberengadiner Fotograf Andrea Furger hat das Naturspektakel um 23 Uhr am Ospizio Bernina festgehalten. Bei uns leuchtet Aurora borealis in Rot. Das typische grüne Licht, das von den Polregionen bekannt ist, wird in tieferen Luftschichten ausgesendet. Bereits in der Nacht auf den 25. September waren Polarlichter von der Schweiz aus zu sehen. Gemäss SRF Meteo gibt es hier nur in etwa einem Prozent der Nächte Nordlichter. Da nun aber die Sonnenflecken vermehrt am Sonnenäquator auftreten, werden sogenannte «koronale Massenauswürfe» in den nächsten Jahren häufiger Richtung Erde kommen, und somit steigt auch die Chance auf Polarlichter. (fh) Foto:Andrea Furger