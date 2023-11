HIF unter neuer Schulleitung

Das Hochalpine Institut Ftan (HIF) teilt in einer Medienmitteilung mit, dass Katja Maike Braun zur neuen Schulleiterin ab April 2024 ernannt wurde. Braun tritt die Nachfolge der ehemaligen Schulleiterin, Stefanie Aichholz, an

Die neue Schulleiterin bringt ihre langjährige Erfahrung und Leidenschaft für das Bildungswesen in diese neue Rolle ein. «Nach fast 12 Jahren in anderen Schultypen möchte ich es wagen, mich mit einem neuen Blick, neuen Ideen und neuen Erfahrungen wieder dem Gymnasium, meiner ursprünglichen Schulform, zu nähern», sagt die 51-Jährige, die aus Baden-Württemberg (D) stammt und seit über 20 Jahren im Bildungsbereich tätig ist. Zuletzt fast sieben Jahre in der Schweiz als Schulleiterin der Ecole d’Humanité am Hasliberg Goldern im Kanton Bern.

Mit der Anstellung von Katja Maike Braun als neue Schulleiterin am HIF wird Caroline Taylor, aktuell interimsmässige Schulleiterin, von dieser Funktion zurücktreten und die leitende Verantwortung des Hochalpinen Instituts Ftan, des internationalen Ignite Programms und die Leitung der Europäischen Partnerschulen von EiM fortsetzen. (pd)