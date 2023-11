Ün’invista illa lavur schurnalistica

Che testas stan davo ils artichels da la Posta Ladina e da la Fundaziun Medias Rumantschas? Che es la differenza tanter la lavur per üna gazetta e quella per ün’agentura da novitats? Quistas ed amo bleras otras dumondas sun gnüdas discusas ad üna sairada d’infuormaziun illa Grotta da cultura a Sent.

Sper ils schefredacters da la FMR e da la Posta Ladina sun eir gnüts a pled ün producent, üna redactura ed ün traductur. Uschea han surgnü las preschaintas ed ils preschaints ün’invista illa vita da minchadi dal team da la Posta Ladina e da la FMR. L’occurrenza a Sent es statta eir ün’occasiun per far cuaida ad üna o tschel da scriver svessa artichels e texts per rumantsch. (fh)