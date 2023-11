Causa chi’s vaiva badà ch’üna part dal Piz Buin Pitschen es in movimaint vaiva il cumün da Scuol decretà al principi da december 2022 da serrar la Chamonna Tuoi. Quist inviern po quella darcheu bivgnantar alpinists chi vegnan a far gitas culs skis. La situaziun al Piz Buin Pitschen vain observada.

«L’on passà as vaiva constatà ch’üna part dal Piz Buin Pitschen es in movimaint», disch Arno Kirchen chi maina las gestiuns tecnicas dal cumün da Scuol. Quist piz as rechatta vidvart la Chamonna Tuoi ...