Seit 1. August ist Daniel Högger Gemeindepräsident von Samnaun. Nach 100 Amtstagen erklärt er im Interview die besonderen Herausforderungen der Zollfrei-Gemeinde. Er fordert weniger Bürokratie und eine noch stärkere Zusammenarbeit auf allen Ebenen in der Region.

Engadiner Post: Daniel Högger, wie geht’s dem Samnauner Wolf? Daniel Högger: Dem Samnauner Wolf? Der war nur ganz kurz in Samnaun, wie man so gehört hat. So schnell wie er gekommen ist, war er auch wieder weg. Ich frage ...