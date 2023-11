Scuol: Verletzte Mitfahrerin nach Kollision

Am Freitagabend ist es in Scuol zwischen zwei Personenwagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Mitfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Eine 49-jährige Personenwagenlenkerin fuhr von Ardez herkommend über die Hauptstrasse 27 in Richtung Scuol. Bei der Örtlichkeit Nairs geriet die Lenkerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem hinteren Fahrzeugteil einer in Richtung Ardez fahrenden Fahrzeuglenkerin. Bei dieser Kollision wurde eine Mitfahrerin im in Richtung Ardez fahrenden Personenwagen leicht verletzt und durch die Rettung ins Spital nach Scuol überführt. Der durchgeführte Atemalkoholtest bei der 49-jährigen Lenkerin fiel positiv aus. Beide Personenwagen wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache. (kapo)