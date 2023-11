Celerinas C-Junioren sind Meister

Die C-Junioren mussten sich im letzten Jahr sowohl in der Herbst- als auch in der Frühlingsmeisterschaft jeweils mit Platz zwei begnügen. In dieser verflixten Saison wurden entscheidende Punkte in Ems abgegeben, womit man die Meisterschaft knapp verpasste. Nun fand das letzte Spiel der neuen Meisterschaft ausgerechnet in Ems statt. Dies konnte man als Zeichen des Schicksals interpretieren. Die C-Junioren wollten die Schmach vom letzten Jahr nicht noch mal erleben, deshalb ging man mit Entschlossenheit in das letzte Spiel.

Ein rauschhaftes Spiel

Celerina übernahm die Kontrolle von der ersten Sekunde an. Ein Weitschuss von Gabriele Sina brachte die Engadiner nach nur sieben Minuten schon früh auf die Siegerstrasse. Zwei Minuten später erhöhte Jaiden Mazenauer per Freistoss auf 0:2. Das Eis war gebrochen und der FCC spielte sich in einen Rausch. Bis zur Halbzeitpause erhöhten Filippo Degiacomi, Marco Scaramella und nochmals Gabriele Sina auf 0:5.

Nach der Pause konnten die Emser durch einen Penalty den Anschlusstreffer erzielen, doch Marco Scaramella stellte den alten Vorsprung in der Nachspielzeit mit einem platzierten Weitschuss wieder her. Erst der Schlusspfiff erlöste die Celeriner, die während der ganzen Partie hochkonzentriert gespielt hatten. Nun war es endlich so weit: der Meister heisst FC Celerina!

Stolz auf die Jungmannschaft

Trainer Toni Martinovic ist froh, dass alles aufgegangen ist und freut sich vor allem für das talentierte und spielfreudige Team, das sich diese Meisterschaft richtig verdient hat. Der Trainer, der die meisten Jungs und Mädels in dieser Mannschaft über die letzten neun Jahre durch mehrere Kategorien G, F, D und nun C begleitet hat, zeigt sich faszinier,t wie sich die Kids fussballerisch, aber auch persönlich entwickelt haben. Der ganze Verein ist stolz auf das Team. (Einges.)