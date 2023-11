Neuer Direktor Clinica Holistica

Dr. Philippe Widmer übernimmt per 1. Dezember als neuer Direktor die Leitung der Clinica Holistica Engiadina in Susch. Er folgt damit auf Marco Oesch, der die Klinik auf eigenen Wunsch verlässt.

Dr. Philippe Widmer absolvierte sein Pharmaziestudium an der Universität Lausanne und schrieb seine Doktorarbeit in der klinischen Pharmazie an der Universität Bern. Gemäss einer Medienmmitteilung bringt er langjährige und umfassende Erfahrung im Management von Organisationen sowie in der Führung von Mitarbeitenden mit. Unter anderem war Philippe Widmer als General Manager Schweiz für Vifor Pharma in Fribourg tätig. Zuletzt arbeitete er bei der Senevita Lindenbaum als Geschäftsführer, wo er mit viel Engagement für 170 Mitarbeitende und für 140 Bewohnende zuständig war.

Philippe Widmer freut sich, als Direktor der Clinica Holistica in Susch eine neue Herausforderung anzunehmen. «Zusammen mit dem Team und Chefarzt Dr. med Thomas Russmann halten wir am hohen Qualitätsstandard unseres Angebotes fest und werden innovative Ideen weiterentwickeln», so der neue Klinikdirektor.

Marco Oesch verlässt die Klinik per Ende November auf eigenen Wunsch, um per 1. Februar 2024 eine leitende Stelle im Gesundheitswesen im Raum Chur anzunehmen. (pd)