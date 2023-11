Der Teufel steckt im Detail

Am Donnerstag haben RhB, Pro Infirmis und Procap Grischun in Landquart und Chur über den Stand der Umsetzung des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes BehiG informiert. Ende Jahr läuft die 20-jährige Übergangsfrist aus. Das Fazit aus Sicht der RhB: Man ist auf Kurs, aber noch lange nicht am Ziel.