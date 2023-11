Lavur voluntaria in Africa dal Süd

Samira Garcia da Scuol ha passantà duos mais sco voluntaria in Africa dal Süd. Dürant quist temp ha ella passantà differentas aventüras. Commossa es ella statta a verer quants uffants chi ston hozindi amo patir fom.

Samira Garcia scumparta l’ultim toc pan als uffants da Port Elizabeth in l’Africa dal Süd. Ils uffantins guardan aint per ella cun gronds ögliuns. Els han la crida ourasom e nu chapischan cha’l pan es a fin.

Quist’episoda tilla es ida a cour ed es restada in ferma memoria. «In Svizra vaina tuot. E quists uffants in l’Africa dal Sü vivan in povertà e patischan da la fom», quinta Samira Garcia da Scuol. Ella ha passantà quista stà duos mais a Port Elizabeth ed a Lesotho ed ha lavurà per ün proget d’agüd. Ch’ella haja surgni fingià avant var trais ons ün flyer da la fundaziun «Youth Volunteer» in butia, ingio ch’ella ha fat giarsunadi, e cha quist flyer nu tilla saja mai i our dal cheu. Quista fundaziun tschercha e motivescha a persunas da passantar ün sogiuorn da plüs mais in regiuns dal Terz Muond e da’s partecipar a progets socials da svilup e d’agüd. Quist on ha Samira Garcia fini seis giarsunadi da butiera da sport. Dimena il dret mumaint per quist’aventüra particulara.

Commossa dal möd da viver

Dürant quist sogiuorn in l’Africa dal Süd ha ella passantà bleras aventüras. Ella ha passantà bler temp in scoulinas, ha giovà, disegnà e cuschinà pels uffants. Cha’ls uffants nu survegnan adüna avuonda da mangiar, tilla ha fat grond’impreschiun. Ed eir il möd da viver in povertà in quistas regiuns tilla ha commossa. «Il Stadi fabrichà quatter mürs ed in quists spazis limitats ston viver famiglias interas», quint’la. Cha’ls uffants sajan fich grats per mincha agüd. Sco cha Samira Garcia quinta, hajan els fat in üna scoula a Port Elizabeth tests dals ögls. «Ils magisters vaivan l’impreschiun cha tscherts uffants sajan pluffers e nu chapischan nüglia. A la fin vaina constatà cha quels nu vezzaivan bain e cha perquai nu d’eirna buns d’imprender», quinta la giuvna voluntaria. Cha sur sponsurs s’haja pudü organisar ögliers culla correctura adattada. Cha quists uffants sajan stats fich schmorts da verer tuot in üna jada tuot ils detagls. Per Samira Garcia sun quai stattas experienzas particularas. «Tantas robas evidaintas in Svizra, nu s’inclegian da sai in Africa dal Süd», quint’la impreschiunada.

Lavur multifaria

Samira Garcia nun es statta dürant quists duos mais i’l Terz Muond massa bella per tuot las lavurs pussiblas. Ella ha pitturà scoulinas, ha puli e cuschinà, ed ella ha eir surgnü invista in staziuns da bes-chas, per exaimpel da pinguins. Il plü grond plaschair ha’la gnü da pudair lavurar eir cun chavals. «Scha fess amo üna jada qualchosa simil, schi forsa directamaing sün üna staziun da chavals», decler’la. Cha’ls chavals sajan fich importants in quellas parts da l’Africa, sco bes-cha da transport. Cha in blers lös nun haja la glieud autos. Cha furtünà saja quel chi posseda ün chavagl. Cha eir avair adüna forza electrica nu s’inclegia da sai. «In mincha quartier vain la forza serrada giò tanter duos ed ot uras al di», quint’la. Cha cun quai as stopcha simplamaing viver. Dürant seis temp liber ha ella eir pudü giodair il pajais. «Eu n’ha fat üna safari pro’ls elefants. Liuns nu n’haja displaschaivelmaing vis ingüns».

Lös d’inscunter per giuvenils

Cha ün böt da la lavur sociala a Port Elizabeth ed a Lesotho saja eir da rablar ils uffants giò d’via davo il temp da scoula. «Nus vain per exaimpel organisà turniers da ballapè e da rugby ed ils uffants e giuvenils han gnü grond plaschair da pudair partecipar». Cha cun containers hajan els eir fabrichà centers d’inscunter per davo scoula, ingio cha’ls uffants pudaivan far lezchas e gös da cumpagnia. Cha la glieud in Africa saja eir fich cretaivla e visitescha suvent las predgias cun blera musica. «Da quellas predgias visitescha eir in Svizra plü suvent», disch’la cun ün surrier. Cha fascinant saja stat eir da verer co cha bleras instituziuns ed organisaziuns in quistas regiuns funcziunan cun sustegn da voluntarias e voluntaris da tuot il muond. «Las ultimas duos eivnas n’haja pudü muossar a las nouvas voluntarias la lavur e las lezchas», quint’la ed agiundscha, «per mai es quist temp da voluntariat in Africa stat fich impre- schiunant. Però a la fin suna eir statta cuntainta da pudair tuornar a chasa».

Text: Nicolo Bass