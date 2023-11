Tag der offenen Tür beim Alterszentrum Du Lac

Die Bauarbeiten am Alterszentrum Du Lac in St. Moritz schreiten planmässig voran. Die Fassade ist erstellt, die Verputzarbeiten sind abgeschlossen und das Gebäude ist an die Lieferung der Fernwärme angeschlossen. Am Samstag, 18. November von 10.00 bis 12.00 Uhr kann das Gebäude besichtigt werden.