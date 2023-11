Umbau Hotel Terminus beginnt erst in einem Jahr

Die Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair kaufte vor einem Jahr das Hotel Terminus in Samedan. Geplant war ein Umbau ab diesem Oktober, nun wurde der Start auf Herbst 2024 verschoben. Bis dahin bleiben Hotel und Restaurant unter der Leitung von Domenico Zaia weiter in Betrieb.

Vor einem Jahr liess eine kurze Meldung in der EP/PL aufhorchen: Die Raiffeisenbank Engiadina Val Müstair habe das Hotel Terminus in Samedan käuflich erworben und plane an diesem Standort ihre neue Bankfiliale. Baubeginn: Anfang Oktober ...