Ein anonymer Sammler hat am Mittwoch die St. Moritz Olympiaflagge von 1948 für 20 000 Franken ersteigert. Die Gemeinde St. Moritz hat bei der Auktion in Wil nur bis 10 000 Franken mitgeboten – aus einem triftigen Grund.

Los 1353, Startgebot 5000 Franken. Original Olympische Fahne zu den Olympischen Winterspielen 1948 St. Moritz. So wurde jenes Objekt an der Rapp Auktion 2023 in Wil (St. Gallen) präsentiert, das auch für die Gemeinde ...