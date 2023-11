Verkehrsunfall in Zuoz

In Zuoz hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gemäss der Kantonspolizei kurz vor 14 Uhr. Der 40-jährige Lenker eines Lieferwagens fuhr auf der Kantonsstrasse von La Punt Chamues-ch in Richtung Zuoz. Bei der Kreuzung Resgia kollidierte das Fahrzeug seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, gelenkt von einem 37-Jährigen. Der in Richtung Zuoz fahrende Lieferwagen wurde in einen stehenden Kleinbus geschleudert. Die beiden verletzten Lenker der Lieferwagen mussten in Spitalpflege gebracht werden. Im Einsatz standen die Rettung Oberengadin, eine Patrouille der Militärpolizei für die Verkehrsregelung, ein Abschleppdienst, das Tiefbauamt und die Kantonspolizei Graubünden. (kapo)