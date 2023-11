Jon Pult: «Meine Kandidatur ist ein Angebot»

Und plötzlich ist er in der Poleposition. Zumindest wenn es darum geht, es auf das SP-Ticket für die Bundesratswahl zu schaffen. Wird das Leben von Jon Pult in den nächsten sechs Wochen komplett auf den Kopf gestellt? Ein Gespräch über Ambitionen, Respekt und den Zusammenhalt der Schweiz.

Engadiner Post: Jon Pult, erinnern Sie sich an Mittwoch, den 21. Juni dieses Jahres? Jon Pult (überlegt) ... spontan nicht ... ... an diesem Tag gab Bundesrat Alain Berset seinen Rücktritt bekannt. Was ist Ihnen ...