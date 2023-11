«Rinfurzer tuot il context e’ls contuorns»

Sün l’areal da l’anteriur Hotel Posta a Puntraschigna es i’ls ultims trais ans gnieu fabricho ün hotel nouv e zieva set ans planisaziun es in sanda l’avertüra da l’Hotel Maistra 160. L’architect dal proget da 35 milliuns francs es Gion A. Caminada da Vrin, chi ho fat üna guida tres sia nouva ouvra.

Scu vi d’üna culauna da perlas as mettan in fila divers hotels lung la Via Maistra da Puntraschigna. La magiurited da quels po guarder inavous sün ün’istor- gia da passa 100 ans, ma cun l’Hotel Maistra 160 vain ...